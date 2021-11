EU verbiedt mogelijk betaling voor orderstroom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie overweegt een verbod op betalingen voor orderstroom, een werkwijze die veel bekendheid kreeg tijdens de meme-aandeel manie van eerder dit jaar. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Een aanstaande herziening van de Markets in Financial Instruments Directive zou een dergelijk verbod bevatten, inclusief enkele andere maatregelen. De Commissie, die daarmee het spoor volgt van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, hoopt hiermee meer transparantie te creëren. Bij betalingen voor orderstroom betalen handelshuizen retail brokers om hun orders uit te voeren. Toezichthouders zijn bezorgd dat dit heeft geleid tot een explosieve stijging van aandelen als GameStop. Het meme aandeel-effect is in Europa een stuk kleiner maar neemt wel toe, aldus Bloomberg. Een woordvoerder van de Europese Commissie wilde tegenover het persbureau niet reageren. Bron: ABM Financial News

