Valuta: euro in zeer zijwaarts patroon

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,1580 dollar na eerder op de dag nog wel even 1,16 dollar te hebben genoteerd, in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over oktober die vandaag en morgen verschijnen.

"Het beeld van de euro is vooral zijwaarts", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Iedereen kijkt nu uit naar de Amerikaanse inflatierapporten vandaag en vooral woensdag, als de consumentenprijzen over oktober worden gepubliceerd", aldus Van der Meer.

Er wordt volgens Ebury opnieuw een sterke stijging van zowel het headlinecijfer als het kerncijfer verwacht, maar denkt niet dat hier direct met beleidswijzigingen op zal worden gereageerd.

Iedereen kijkt nu uit naar het inflatierapport van woensdag. Er wordt opnieuw een sterke stijging van zowel het headlinecijfer als het kerncijfer verwacht. "We denken niet dat hier direct met beleidswijzigingen op zal worden gereageerd, maar de Fed kan deze cijfers niet eindeloos blijven negeren. Het is niet waarschijnlijk dat de voorzitter van de Federla Reserve Jerome Powell in zijn rede van vandaag er iets over zegt, daar de inhoud van zijn toespraak over heel andere zaken gaat dan het monetaire beleid en bovendien geen mogelijkheid tot het stellen van vragen kent", aldus de valutahandelaar van Ebury dinsdag.

De Duitse export daalde in september weliswaar in mindere mate dan in augustus op maandbasis, maar met een min van 0,7 procent viel de daling hoger uit dan de verwachte afname van 0,5 procent.

De Duitse ZEW-index over november steeg meer dan verwacht. De verwachtingsindex kwam over deze maand uit op 31,7 tegen 22,3 in oktober, terwijl de verwachting op een daling naar 20,0 lag.

Voor de Amerikaanse producentenprijzen komen naar verwachting op maandbasis 0,6 procent hoger uit tegen 0,5 procent in september op maandbasis. Zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,5 procent tegen 0,2 procent een maand eerder.

Er is vandaag nog één andere spreker van formaat: de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,1593 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8529 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3594 dollar.