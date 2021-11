Adyen onder druk in licht lagere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 815,96 punten.

"De Europese beurzen zijn de week terughoudend van start gegaan", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, "terwijl de Amerikaanse beurzen opnieuw in het groen eindigden." Hewson wees op nieuwe recordstanden voor de Dow Jones op maandag, na flinke koerswinsten voor de Amerikaanse fabrikant Caterpillar. Amerikaanse beleidsmakers gaven eindelijk akkoord voor een nieuw infrastructuurproject van 1 biljoen dollar.

De positieve stemming op Wall Street werd richting het einde van de handelsdag wel wat gedrukt door uitspraken van de Federal Reserve, zo zag Hewson. De centrale bank waarschuwde dat de prijzen van risicovolle beleggingen kwetsbaar zijn voor een significante correctie. De Fed noemt een verslechtering van de coronacrisis nog steeds als één van de grootste risico's voor het financiële systeem.

"Als gevolg openden de Europese beurzen vanochtend lager", concludeerde Hewson.

Investment manager Simon Wiersma van ING is kritisch op de uitspraken van de Fed. "De Fed zou zich ook kunnen afvragen waarom beleggers richting die risicovolle beleggingen worden gedreven. Dat komt natuurlijk mede door de belachelijk lage rentes. Misschien moet de Fed daar eens verantwoording voor nemen door de rente te verhogen, in plaats van een waarschuwend vingertje op te steken", aldus Wiersma.

"Vooralsnog blijven de markten aardig liggen in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag uitkomen", aldus analisten van IG.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1592. De olieprijzen stegen met 0,8 procent.

Op macro-economisch vlak bleek de Duitse export in september harder dan verwacht te zijn gedaald. De export nam met 0,7 procent op maandbasis af. De import steeg met 0,1 procent. De daling voor de export valt hoger uit dan de verwachte min van 0,5 procent.

Later vandaag verschijnen nog onder meer cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen over oktober.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen daalde IMCD 1,7 procent na het overleggen van cijfers die door JPMorgan Cazenove als meevallend werden bestempeld, ondanks dat de autonome groei wel wat tegenviel. Ook Degroof Petercam was te spreken over de cijfers en rekent op een verhoging van de analistenconsensus.



Ahold Delhaize, dat morgenochtend met cijfers komt, verloor 0,8 procent, terwijl betaalbedrijf Adyen na een tegenvallende outlook van sectorgenoot PayPal, maandag nabeurs in New York, de grootste daler was met 3,1 procent koersverlies. Signify won juist 1,2 procent en Just Eat Takeaway.com won zelfs 1,4 procent.

In de AMX won Fagron 2,1 procent op 15,15 euro nadat Berenberg zijn koopadvies herhaalde, maar wel het koersdoel neerwaarts bijstelde van 27,00 euro naar 25,00 euro. Basic-Fit was daarentegen de gebeten hond met een daling van 3,0 procent na nieuws dat investeerder 3i miljoenen aandelen Basic-Fit heeft verkocht voor 44,25 euro per aandeel.

Onder de kleinere aandelen verloor funderingsspecialist Sif 2,3 procent.

In de lokale lijst viel Renewi op. Na weer een outlookverhoging won het aandeel 10,3 procent. Hunter Douglas maakte na cijfers een pas op de plaats.