'Aperam profiteert van hoge staalprijzen'

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het derde kwartaal vermoedelijk geprofiteerd van de hoge Europese staalprijzen, die ook in het lopende vierde kwartaal voor rugwind zullen zorgen. Dit stelden analisten in aanloop naar de cijfers van de staalreus op vrijdag 12 november.

Voor het derde kwartaal wijst de analistenconsensus op een aangepaste EBITDA van 273 miljoen euro. Daarbij lopende de ramingen van de analisten uiteen van 255 miljoen tot 290 miljoen euro.

De analisten van JPMorgan Cazenove rekenen op een EBITDA van 287 miljoen euro. Jefferies voorziet een resultaat van 266 miljoen euro bij een marge van 20 procent. Een jaar eerder was dit nog slechts 65 miljoen euro. De Europese staalprijzen bleven het goed doen, aldus JPMorgan. In het tweede kwartaal van dit jaar boekte Aperam al een aangepaste EBITDA van 262 miljoen euro bij een marge van 20,6 procent. Toen gaf Aperam aan te verwachten dat de aangepaste EBITDA in het derde kwartaal ongeveer vergelijkbaar zal zijn met die in het tweede kwartaal.

Voor wat betreft de omzet in het derde kwartaal mikken analisten van Jefferies op een resultaat van 1.327 miljoen euro tegen 1.272 miljoen euro in het tweede kwartaal van dit jaar.

Ook de vergelijkbare vrije kasstroom zal min of meer hetzelfde zijn als die in het tweede kwartaal, "ondanks een hoger werkkapitaal". In het tweede kwartaal werd een vrije kasstroom voor dividend en inkoopprogramma's van eigen aandelen behaald van 115 miljoen euro.

Bij een beleggersdag van Aperam in september, zei de staalreus te voorzien dat de resultaten in de komende jaren verder zullen stijgen. Aperam denkt dat de aangepaste EBITDA in 2025 ongeveer 300 miljoen euro hoger uitkomt dan tussen 2016 en 2018. "2021 is een piekjaar, maar het toekomstige normaal zit dichter bij 2021 dan bij 2016 tot en met 2018", meldde Aperam.

Verder denken analisten van JPMorgan dat Aperam bij de komende kwartaalrapportage zal mikken op een verdere stijging van de EBITDA in het vierde kwartaal. JPMorgan houdt rekening met 301 miljoen euro.

Voor heel 2021 komt zakenbank Jefferies uit op een omzet voor Aperam van 5.363 miljoen euro, een aangepaste EBITDA van 969 miljoen euro en een marge van 18 procent.