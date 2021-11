Beursblik: groeiplannen Euronext conservatief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groeiplannen van Euronext voor zowel de omzet als de EBITDA ogen voorzichtig. Dit stelden analisten van UBS dinsdag. Maandagavond presenteerde het beursbedrijf de doelen voor de komende jaren. "En opnieuw waren die conservatief", aldus UBS. De omzet zal gemiddeld met 3 tot 4 procent per jaar groeien en de EBITDA met 5 tot 6 procent. De consensus rekent echter op respectievelijk 4,1 en 6,1 procent en UBS had vooraf taxaties van 5,3 en 7,0 procent. In 2019 kwam Euronext ook met groeidoelen, die vervolgens ruimschoots werden overtroffen. Verder wees UBS op een flinke verhoging door Euronext van de synergievoordelen met het overgenomen Borsa Italiana. In plaats van 60 miljoen euro schat Euronext die nu in op 100 miljoen euro. UBS handhaafde het koopadvies op Euronext met een koersdoel van 105,00 euro. Het aandeel daalde dinsdag 2,6 procent naar 94,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.