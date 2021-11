Beursblik: IMCD overtreft verwachting opnieuw Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft opnieuw de verwachtingen overtroffen met een sterk derde kwartaal. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam dinsdag. De analist noemde de autonome omzetgroei in het derde kwartaal van 12 procent sterker dan verwacht. Hij rekende op een stijging van 11,3 procent. Maar overnames droegen nog meer bij dan voorzien, voegde De Boer toe. "Helaas geeft IMCD geen details over prijzen ten opzichte van volumes, maar we verwachten dat IMCD heeft geprofiteerd van de marktomstandigheden om zijn prijzen te verhogen, wat natuurlijk gunstig is voor de marges", aldus de analist van Degroof. Op basis van de gepresenteerde cijfers denkt De Boer dat de analistentaxaties met 5 tot 6 procent omhoog gaan. Zelf zat Degroof ongeveer 2 procent onder de consensus. Degroof had een Houden advies op IMCD met een koersdoel van 150 euro, maar neemt dit onder herziening. Het aandeel IMCD daalt dinsdag 1,2 procent naar 194,00 euro. Bron: ABM Financial News

