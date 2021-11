Coca-Cola European Partners verhoogt outlook 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola European Partners heeft in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken en verhoogde daarop de outlook. Dit maakte de frisdrankbottelaar met een notering op het Damrak dinsdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 24 procent tot 3,9 miljard euro. De vergelijkbare volumegroei bedroeg 19,5 procent. De bottelaar wil een dividend uitkeren over heel 2021 van 1,40 euro per aandeel, hetgeen een stijging betekent van liefst 64,5 procent ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 13,0 procent ten opzichte van 2019. Voor heel 2021 mikt Coca-Cola European Partners op een vergelijkbare omzetgroei van 29 tot 30 procent, waar eerder nog werd gemikt op 26 tot 28 procent. De operationele winst zal vermoedelijk stijgen met 46 tot 49 procent in plaats van 40 tot 44 procent. Ook gaf de bottelaar een verwachting af voor de winst per aandeel. Deze zal dit jaar met 54 tot 57 procent kunnen groeien. Bron: ABM Financial News

