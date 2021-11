AEX licht lager van start, IMCD ontspringt dans Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,2 procent lager naar 815,70 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent prijs gaf. Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen ontsprong IMCD de dans na het overleggen van cijfers die door JPMorgan Cazenove als meevallend werden bestempeld, ondanks dat de autonome groei wel wat tegenviel. Het aandeel klom 2 procent. Ahold Delhaize, dat morgenochtend cijfers zal overleggen, verloor krap 1 procent, terwijl betaalbedrijf Adyen na een tegenvallende outlook van sectorgenoot PayPal, maandag nabeurs in New York, de grootste daler was met 1,5 procent koersverlies. In de AMX won Fagron 1 procent op 14,99 euro nadat Berenberg zijn koopadvies herhaalde, maar wel koersdoel neerwaarts bijstelde van 27,00 euro naar 25,00 euro. Basic-Fit was daarentegen de gebeten hond met een daling van meer dan 5 procent na nieuws dat investeerder 3i 4,5 miljoen aandelen Basic-Fit heeft verkocht voor 44,25 euro per aandeel. Onder de kleinere aandelen verloor funderingsspecialist Sif meer dan 1 procent. In de lokale lijst viel Renewi op. Na weer een outlookverhoging won het aandeel 6,8 procent. Hunter Douglas maakte na cijfers een pas op de plaats. Bron: ABM Financial News

