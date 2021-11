'Meevallende resultaten IMCD' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft zoals verwacht voorbeurs sterke resultaten laten zien. Dit stelden analisten van JPMorgan Cazenove dinsdag. De omzet van 863 miljoen euro in het derde kwartaal was beduidend hoger dan de 836 miljoen euro waarop JPMorgan had gerekend. En ook de winstgevendheid was sterker dan de zakenbank had voorzien. Wel merkten de analisten op dat de autonome groei wat tegenviel, terwijl de recente overnames meer bijdroegen dan verwacht. En die tegenvaller op autonoom vlak zou vandaag wel eens druk op het aandeel kunnen zetten, denkt JPMorgan, zeker omdat het aandeel IMCD het dit jaar al veel beter heeft gedaan dan de sector. JPMorgan heeft een Neutraal advies op IMCD met een koersdoel van 166,00 euro. Bron: ABM Financial News

