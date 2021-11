DSM breidt uit in Schotland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM gaat zijn bestaande productiefaciliteiten in het Schotse Dalry uitbreiden. Dit maakte de Nederlandse producent van specifieke voedingsingrediënten dinsdag bekend. Het gaat hierbij om de productie van voedingsadditieven met methaanreducerende bestanddelen voor herkauwers. DSM zit al circa zestig jaar in Dalry en produceert daar als enige in Europa vitamine C, tezamen met andere microvoedingsstoffen. Hoeveel er met de uitbreiding van de fabriek is gemoeid, meldde DSM niet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.