Meer omzet voor Hunter Douglas

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas heeft de omzet in het derde kwartaal met meer dan 10 procent zien oplopen, terwijl het resultaat relatief bescheiden steeg. Dit bleek dinsdag uit een kwartaalupdate van de fabrikant van Luxaflex. De omzet steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 13,0 procent op jaarbasis naar 1,2 miljard dollar met een volumestijging van 11,6 procent. Het operationeel resultaat (EBITDA) steeg over de verslagperiode met 5,4 procent naar 214,6 miljoen dollar. De nettowinst kwam uit op 127,8 miljoen tegen 37,9 miljoen dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat in lokale valuta was in alle geografische regio's beter, behalve in Europa en Australië waar de resultaten gelijk bleven. In de eerste negen maanden steeg de omzet nog met 31,5 procent op jaarbasis en de EBITDA ging van 368 miljoen naar 646 miljoen dollar. Outlook De vooruitzichten zijn volgens het Rotterdamse bedrijf positief, maar er blijven onzekerheden over wanneer het discretionaire uitgavenpatroon van consumenten zal normaliseren, de ontwikkeling van COVID-19, het effect van verstoringen in de aanvoerketen, en inflatie op rentetarieven en economieën. Het aandeel Hunter Douglas sloot maandag op 102,80 euro. Bron: ABM Financial News

