Bayer trekt outlook 2021 verder op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer heeft in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken en trok de outlook voor heel 2021 verder op. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Duitse farmareus. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 8,5 miljard naar 9,8 miljard euro, terwijl de EBITDA met 16,4 procent steeg tot 2,1 miljard euro. Onder de streep restte een nettowinst van 85 miljoen euro, waar dit een jaar eerder nog een verlies was van 2,7 miljard euro. De vrije kasstroom bedroeg krap 2,0 miljard euro tegen 1,2 miljard euro in het derde kwartaal van 2020. Bayer scherpte de outlook voor 2021 verder aan, nadat deze in augustus ook al werd verhoogd. Het bedrijf verwacht voor dit jaar nog steeds een omzet van 44 miljard euro, maar aangepast voor valuta- en portefeuille-effecten komt dit nu overeen met een stijging van 7 procent in plaats van 6 procent. De EBITDA-marge voor eenmalige posten zal onverminderd uitkomen op circa 26 procent, zo voorziet Bayer. De kernwinst per aandeel komt vermoedelijk uit op 6,50 tot 6,70 euro, waar Bayer eerder nog mikte op 6,40 tot 6,60 euro per aandeel. De vrije kasstroom wordt gedrukt door schikkingen rond het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Maar doordat een deel hiervan wordt doorgeschoven naar 2022, is de druk op de vrije kasstroom wel minder dan aanvankelijk voorzien. De nettoschuld komt vermoedelijk uit op 35,5 miljard euro, tegen 36 miljard euro eerder verwacht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.