Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek na een weinig spannende beursdag al met een verlies van krap 0,3 procent op 817,59 punten.

Ook de aandelenbeurzen op Wall Street deden het maandagavond rustig aan. Met minieme winsten wisten de drie hoofdindices wel hun recordstanden aan te scherpen.

Wall Street ging positief uit de startblokken nadat vrijdagavond laat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden eindelijk groen licht gaf voor de infrastructuurplannen van president Joe Biden. Met ruim 1 biljoen dollar aan investeringen worden onder meer wegen, bruggen en internetverbindingen verbeterd. Industriële aandelen en leveranciers van bouwmaterialen behoorden maandag dan ook tot de uitblinkers.

Chipproducent AMD klom daarnaast met maar liefst 10 procent, nadat het bedrijf met Facebook's Meta Platforms een belangrijke klant binnen haalde. AMD is van oudsher het kleine broertje van chipgigant Intel, maar door een stijging van de koers met 50 procent sinds begin vorige maand nadert de beurswaarde van AMD nu die van Intel.

Nabeurs in New York gaf betaalbedrijf PayPal een voorzichtige outlook af en het aandeel koerste in de elektronische handel 5 procent lager.

Bioscoopketen AMC, een zogeheten meme-aandeel dat sinds begin dit jaar flink is gehypet op social media, rapporteerde daarnaast nabeurs een lager verlies dankzij een versoepeling van de coronabeperkingen. In de reguliere handel won het speculatieve en veel geshorte aandeel 8 procent, om vervolgens nabeurs na de cijfers weer 4 procent in te leveren op 43,06 dollar. Rond de jaarwisseling noteerde het aandeel nog op 2 dollar.

Aandelen van de Amerikaanse broker Robinhood koersten maandag in de nabeurshandel op Wall Street ruim 3 procent lager nadat bekend werd dat het platform vorige week slachtoffer is geweest van een cyberaanval.

Een medewerker van de helpdesk van Robinhood zou toegang hebben gegeven tot de systemen van de broker op 3 november. Hackers hadden hierdoor toegang tot 5 miljoen emailadressen en 2 miljoen volledige namen van Robinhood-gebruikers, schreef het bedrijf maandag in een blog op de eigen website.

De BSN en betaalinformatie van de getroffen klanten zou niet zijn uitgelekt, volgens Robinhood, en klanten zouden ook geen financiële verliezen hebben geleden.

In Azië noteren de Chinese hoofdbeurzen vanochtend licht hoger, terwijl Sydney en Tokio juist terrein prijs geven. De grote techinvesteerder Softbank won in Tokio 10 procent na de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van krap 9 miljard dollar. Daarnaast maakt het concern over het afgelopen kwartaal een verlies van circa 3,5 miljard dollar bekend, vooral door afboekingen op beleggingen.

Bitcoin scherpte vanochtend in de Aziatische handel zijn hoogste stand ooit aan op een stand van 68.400 dollar.

De Amerikaanse olie-future koerste maandagavond in New York 0,8 procent hoger naar 81,93 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend noteert de future stabiel.

Op het macro-economische vlak staat deze ochtend de gezaghebbende Duitse conjunctuur-indicator ZEW-index op de agenda. Beleggers in Just Eat-Takeaway zullen daarnaast nabeurs op Wall Street aandacht hebben voor de cijfers van DoorDash, een grote concurrent van Grubhub in de VS dat eerder dit jaar door Just Eat-Takeaway werd overgenomen.

Bedrijfsnieuws

De omzet van IMCD steeg de afgelopen drie kwartalen met 22 procent tot ruim 2,5 miljard euro. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide de omzet nog met 19 procent. De operationele EBITA steeg in negen maanden zelfs met 51 procent op jaarbasis tot 286 miljoen euro. Dat was in de eerste jaarhelft een plus van 46 procent. Tegen constante wisselkoersen steeg de EBITA dit jaar tot nog toe met 54 procent. IMCD herhaalde de outlook voor 2021.

Euronext denkt de komende jaren verder te groeien en gaat daarmee een nieuwe fase in, nadat de beursuitbater de afgelopen jaren door middel van een aantal belangrijke overnames wist te transformeren. Dit bleek maandag nabeurs uit de strategische doelstellingen voor 2024 die het bedrijf presenteerde, voorafgaand aan een beleggersdag vandaag.

3i gooit 4,5 miljoen aandelen Basic-Fit in de verkoop. Dit bleek maandag uit documenten ingezien door ABM Financial News. Het gaat om een versnelde boekprocedure die wordt begeleid door Rabobank en Kepler Cheuvreux. Ook ABN AMRO Oddo helpt mee.

Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees vanochtend op een rapport van HSBC, waarin het advies voor Royal Dutch Shell werd verhoogd naar Kopen.

KPN gaf met succes een groene obligatie uit voor een bedrag van 700 miljoen euro. De obligatielening heeft een looptijd van 12 jaar en een couponrente van 0,875 procent per jaar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent bij een recordstand van 4.701,70 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent tot 36.432,22 punten, eveneens een recordstand, en de Nasdaq eindigde 0,1 procent hoger op een nieuwe all time high van 15.982,36 punten.