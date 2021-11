Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 40 punten voor de Duitse DAX, een min van 26 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 24 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld geëindigd.

"Het was een terughoudende start van de week, met weinig richtinggevend nieuws", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Er was maandag geen economisch nieuws. Later deze week volgen belangrijke inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en de VS.



Bedrijfsnieuws

Postbedrijven leverden in, na een tegenvaller bij PostNL. Dat aandeel verloor bijna 4 procent in Amsterdam, terwijl Bpost zo'n 3 procent daalde in Brussel. Bpost opent dinsdag de boeken. Deutsche Post verloor licht op de Duitse beurs.

De Schotse verzekeraar Abrdn is in gesprek over een overname van Interactive Investor, meldden de bedrijven afgelopen weekend. Het aandeel ging in Londen aan kop, met een plus van ruim 3 procent.

BHP Group gaat zijn controlerende belang in twee metallurgische kolenmijnen verkopen aan Stanmore Resources, in het kader van de decarbonisatie van de sector. Het aandeel steeg maandag ruim een half procent. Voor Rio Tinto en Antofagasta waren er meer overtuigende winsten van ruim 1 tot 2 procent.

In Parijs was ArcelorMittal met zo'n 3 procent de grootste stijger. Bouygues leverde bijna 6 procent in.

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van 5 procent. Merck KGaA won zo'n 3 procent. Henkel was de grootste daler in de DAX en verloor zo'n 6 procent.

Euro STOXX 50 4.355,34 (-0,2%)

STOXX Europe 600 483,61 (+0,04%)

DAX 16.046,52 (-0,05%)

CAC 40 7.047,48 (+0,1%)

FTSE 100 7.300,40 (-0,05%)

SMI 12.353,35 (+0,3%)

AEX 817,59 (-0,3%)

BEL 20 4.383,83 (-0,04%)

FTSE MIB 27.711,09 (-0,3%)

IBEX 35 9.070,80 (-0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag gesloten met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq.

Ongeveer 82 procent van de S&P 500-bedrijven die resultaten hebben gerapporteerd, hebben de winstverwachtingen van analisten overtroffen, zo blijkt uit gegevens van FactSet. De cijfers helpen om de bezorgdheid weg te nemen dat de hoger dan verwachte inflatie de bedrijfswinsten zou kunnen schaden.

"Het is een heel goed cijferseizoen geweest, dus de markten blijven stijgen", aldus Altaf Kassam, hoofd beleggingsstrategie bij State Street Global Advisors in Europa. "Wat we zien is dat bedrijven erin slagen om de prijzen te verhogen en dat consumenten een deel van het tijdens de coronapandemie opgepotte geld weer uitgeven."

Vrijdagavond laat werd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden eindelijk groen licht gegeven voor de infrastructuurplannen van president Joe Biden. Met ruim 1 biljoen dollar aan investeringen worden onder meer wegen, bruggen en internetverbindingen verbeterd.

Op macro-economisch vlak is de agenda vandaag leeg. Later deze week volgen belangrijke inflatiecijfers uit de VS.

"Inflatie is op dit moment de grootste tegenwind", aldus Dana D'Auria, co-chief investment officer bij Envestnet. "Er is op dit moment een kloof tussen sommige verwachtingen die we hebben over de inflatie en wat de consumenten in de praktijk voelen."

De WTI-olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 81,93 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder.

Volgens analisten is er fundamenteel nog steeds sprake van een bull markt. Dit weekend meldde Saoedi-Arabië dat het de prijzen voor zijn olieproducten in december gaat verhogen. Volgens marktkenners was dat maandag een koopsignaal voor de markten. Verder waren Chinese handelscijfers die afgelopen weekend verschenen sterk.

Belangrijkste richtpunten voor de oliemarkten deze week zijn de Amerikaanse olievoorraden en het maandrapport van de OPEC.

Bedrijfsnieuws

Beleggers hebben maandag veel aandacht voor het aandeel Tesla. CEO Elon Musk vroeg dit weekend op Twitter of hij 10 procent van zijn belang in Tesla moet verkopen. Musk heeft geld nodig om zijn belastingen te kunnen betalen, en omdat hij geen salaris ontvangt maar alleen aandelen, is een verkoop wellicht zelfs noodzaak. Een meerderheid van de stemmers was voor de verkoop van het belang. Musk gaf bij het starten van de poll aan de uitslag te zullen volgen. Het aandeel verloor maandag zo'n 5 procent.

Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal minder winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, omdat het bedrijf van Warren Buffett minder rendement behaalde uit zijn brede portefeuille aan investeringen. Het aandeel steeg licht.

McAfee Corp steeg vrijdag zo'n 20 procent op Wall Street, nadat The Wall Street Journal meldde dat private equity firma Advent International Corp dicht bij een overname is van de maker van beveiligingssoftware. Maandag eindigde het aandeel iets hoger op 25,50 dollar nadat de overname werd bevestigd. Een consortium onder leiding van Advent betaalt 26 dollar per aandeel voor McAfee, of ruim 14 miljard dollar in totaal.

S&P 500 index 4.701,70 (+0,1%)

Dow Jones index 36.432,22 (+0,3%)

Nasdaq Composite 15.982,36 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 29.308,78 (-0,7%)

Shanghai Composite 3.509,13 (+0,3%)

Hang Seng 24.785,61 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1600. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1591.

USD/JPY Yen 112,76

EUR/USD Euro 1,1600

EUR/JPY Yen 130,79

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - September (Dld)

11:00 ZEW economisch sentiment - November (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Oktober (VS)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 BioNTech - Cijfers derde kwartaal (Dld)

22:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)