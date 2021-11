Aandelen Robinhood onder druk na cyberaanval Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van de Amerikaanse broker Robinhood noteren maandag in de nabeurshandel op Wall Street zo'n 3 procent lager nadat bekend werd dat het platform vorige week slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Een medewerker van de helpdesk van Robinhood zou erin zijn geluisd en zo toegang hebben gegeven tot de systemen van de broker op 3 november. Hackers hadden hierdoor toegang tot 5 miljoen emailadressen en 2 miljoen volledige namen van Robinhood-gebruikers, schreef het bedrijf maandag in een blog op de website. De BSN en betaalinformatie van de getroffen klanten zou niet zijn uitgelekt, volgens Robinhood, en klanten zouden ook geen financiële verliezen hebben geleden. De hackers zouden het bedrijf willen afpersen, maar het is niet bekend of Robinhood ook losgeld heeft betaald. De autoriteiten zijn op de hoogte gesteld en het cyberbeveiligingsbedrijf Mandiant helpt met het onderzoek. Gedupeerden worden persoonlijk geïnformeerd, aldus Robinhood. Bron: ABM Financial News

