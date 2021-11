MDxHealth rondt Amerikaanse plaatsing af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) MDxHealth heeft de plaatsing van 3.750.000 American Depositary Shares aan de Nasdaq afgerond. Dit meldde het diagnosticabedrijf maandag nabeurs. De beursgang had een introductieprijs van 12,00 dollar per aandeel. Met de uitgifte van de ADS is het aandelenkapitaal toegenomen van ruim 90,1 miljoen naar bijna 118,7 miljoen euro. Het aantal uitstaande aandelen van MDxHealth is gestegen van 118,5 miljoen naar bijna 156 miljoen. Elk Amerikaans aandeel staat gelijk aan tien aandelen MDxHealth zoals genoteerd aan Euronext. Bron: ABM Financial News

