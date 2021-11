Omzet bioscoopketen AMC trekt verder aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van AMC Entertainment Holdings zijn in het derde kwartaal van 2021 verder verbeterd terwijl de coronabeperkingen werden afgebouwd. Dit bleek maandag nabeurs uit de resultaten van de bioscoopketen. In de verslagperiode kwam het nettoverlies uit op iets meer dan 224 miljoen dollar, tegenover een verlies van bijna 906 miljoen dollar een jaar eerder. Het aangepaste verlies bedroeg 0,44 dollar per aandeel, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een aangepast verlies van 0,53 dollar. De omzet verbeterde net als in het tweede kwartaal sterk. In het derde kwartaal van 2020 had AMC veel last van de lockdownmaatregelen. Toen was de omzet 119,5 miljoen dollar, nu kwam die uit op ruim 763 miljoen dollar. Analisten voorspelden zo'n 708 miljoen dollar. Het aandeel van AMC is een zogeheten meme-aandeel, dat sinds begin dit jaar flink is gehypet op social media. In de afgelopen twaalf maanden steeg AMC dan ook bijna 2000 procent in waarde. Het aandeel noteerde maandag in de nabeurshandel op Wall Street ruim een procent lager, na een winst van zo'n 8 procent in de reguliere handel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.