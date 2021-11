Gemengde resultaten PayPal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PayPal heeft in het derde kwartaal van 2021 gemengde resultaten behaald en de outlook voor het vierde kwartaal is voorzichtig. Dit bleek maandag uit de cijfers van het Amerikaanse betaalbedrijf. CEO Dan Schulman sprak van een solide groei in het afgelopen kwartaal. PayPal boekte een aangepaste winst van 1,11 dollar per aandeel, terwijl analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,07 dollar per aandeel, net als het bedrijf zelf. De omzet steeg met 13 procent naar 6,18 miljard dollar. Hier ging de markt echter uit van 6,23 miljard dollar en PayPal zelf van 6,15 tot 6,25 miljard dollar. De betaalvolumes stegen met 26 procent naar 310 miljard dollar en het aantal nieuwe actieve accounts kwam uit op 416 miljoen, een stijging van ruim 13 miljoen. Analisten rekenden op betaalvolumes van 312,5 miljard dollar. Outlook PayPal rekent voor het vierde kwartaal op een omzet van 6,85 tot 6,95 miljard dollar en een aangepaste winst van 1,12 dollar. Dit is ruim onder de marktverwachting van 7,24 miljard dollar aan omzet en een aangepaste winst van 1,28 dollar. Voor heel 2021 rekent PayPal op een winst per aandeel van 3,62 dollar, van 3,54 dollar in 2020. Drie maanden geleden voorspelde PayPal nog een winst per aandeel van 3,49 dollar in 2021 en een aangepaste winst per aandeel van 4,70 dollar. Die laatste graadmeter werd maandag verlaagd tot 4,60 dollar. De betaalvolumes moeten dit jaar met 33 tot 34 procent stijgen terwijl PayPal verder rekent op zeker 55 miljoen nieuwe actieve accounts die gebruik maken van de diensten, waaronder 3 miljoen nieuwe actieve accounts door de recente overname van Paidy. Bron: ABM Financial News

