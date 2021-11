Pandemie blijft grootste risico voor financiele systeem - Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Een van de grootste risico's voor het financiële systeem in de Verenigde Staten is een verslechtering van de coronapandemie. Dit zei de Federal Reserve maandag in zijn halfjaarlijkse Financial Stability Report. Dit kan het recente economische herstel vertragen, aldus de Amerikaanse centrale bank, zeker wanneer er weer grootschalige lockdowns komen waarbij bedrijven moeten sluiten, en de problemen met de aanvoerketen verder toenemen. Als de risicobereidheid afneemt, het herstel gaat haperen of het coronavirus niet voldoende kan worden beteugeld, dan zouden de financiële markten ook flink onder druk kunnen komen te staan, waarschuwde de Fed maandag verder. Andere delen van het financiële systeem, zoals bijvoorbeeld de banken, zijn wel veerkrachtig, concludeerde de centrale bank. Bron: ABM Financial News

