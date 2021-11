Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 81,93 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder. Volgens analisten is er fundamenteel nog steeds sprake van een bull markt, omdat de OPEC en zijn bondgenoten vooralsnog vasthouden aan de bestaande productie-afspraken. OPEC+ zal de productie ook in december met 400.000 vaten per dag opvoeren, werd vorige week bekend. "Toen de olieprijzen na afloop van de OPEC+ vergadering daalden, vonden de meeste marktkenners dit een overdreven reactie en de verwachting was dan ook dat de prijzen snel weer zouden stijgen", aldus analist Louise Dickson van Rystad Energy, die verder wees op de infrastructuurplannen van 1 biljoen dollar van de Amerikaanse president Joe Biden die ook positief zijn voor het sentiment. Vrijdagavond laat ging het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord met de plannen, wat volgens Dickson een impuls zal betekenen voor de vraag naar olie. Dit weekend meldde Saoedi-Arabië dat het de prijzen voor zijn olieproducten in december gaat verhogen. Volgens marktkenners is dat ook een koopsignaal voor de markten. Verder waren Chinese handelscijfers die dit weekend verschenen sterk. Belangrijkste richtpunten voor de oliemarkten deze week zijn de Amerikaanse olievoorraden en het maandrapport van de OPEC. Bron: ABM Financial News

