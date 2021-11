Geen grote uitslagen op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot fractioneel hoger op 483,61 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 16.046,52 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 7.047,48 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.300,40 punten.

"Het was een terughoudende start van de week, met weinig richtinggevend nieuws", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Er was maandag geen economisch nieuws. Later deze week volgen belangrijke inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en de VS. De euro/dollar handelde op 1,1589 en een vat WTI-olie werd ruim een procent duurder.



Bedrijfsnieuws

Postbedrijven leverden in, na een tegenvaller bij PostNL. Dat aandeel verloor bijna 4 procent in Amsterdam, terwijl Bpost zo'n 3 procent daalde in Brussel. Bpost opent dinsdag de boeken. Deutsche Post verloor licht op de Duitse beurs.

De Schotse verzekeraar Abrdn is in gesprek over een overname van Interactive Investor, meldden de bedrijven afgelopen weekend. Het aandeel ging in Londen aan kop, met een plus van ruim 3 procent.

BHP Group gaat zijn controlerende belang in twee metallurgische kolenmijnen verkopen aan Stanmore Resources, in het kader van de decarbonisatie van de sector. Het aandeel steeg maandag ruim een half procent. Voor Rio Tinto en Antofagasta waren er meer overtuigende winsten van ruim 1 tot 2 procent.

In Parijs was ArcelorMittal met zo'n 3 procent de grootste stijger. Bouygues leverde bijna 6 procent in.

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van 5 procent. Merck KGaA won zo'n 3 procent. Henkel was de grootste daler in de DAX en verloor zo'n 6 procent.



Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.