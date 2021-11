Euronext zet in op verdere groei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext denkt de komende jaren verder te groeien en gaat daarmee een nieuwe fase in nadat de beursuitbater de afgelopen jaren door middel van een aantal belangrijke overnames wist te transformeren. Dit bleek maandag nabeurs uit de strategische doelstellingen voor 2024 die het bedrijf presenteerde, voorafgaand aan een beleggersdag op dinsdag. "Euronext is klaar om de leidende marktinfrastructuur in Europa op te bouwen", zei CEO Stéphane Boujnah in een toelichting, nu Euronext actief is in de totale waardeketen. Euronext wist zijn financiële doelen uit het huidige strategische plan, met onder meer een jaarlijkse omzetgroei van 2 tot 3 procent, twee jaar eerder dan verwacht te realiseren in 2020, in plaats van 2022, aldus het bedrijf. Tot 2024 mikt Euronext op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 4 procent en een EBITDA groei van 5 tot 6 procent. Verder moeten de kapitaaluitgaven uitkomen op 3 tot 5 procent van de totale omzet. Het dividendbeleid, met een pay-out van 50 procent van de gerapporteerde nettowinst, blijft ongewijzigd. De doelstellingen van Euronext zijn sterk verbonden aan de overnames die het heeft gedaan, zoals die in Scandinavië in de afgelopen jaren en die van Borsa Italiana, die in april dit jaar werd afgerond. De synergieën vóór belastingen in 2024 door de overname van de Borsa Italiana zijn met 67 procent toegenomen tot 100 miljoen euro, voornamelijk dankzij de Europese uitbreiding van CC&G-clearing activiteiten en de migratie van het Core Data Center van Euronext. Meer dan 55 procent van de synergieën van het bedrijf zijn gerelateerd aan groeiprojecten, aldus Euronext. De implementatiekosten worden geschat op 160 miljoen euro. Het aandeel sloot maandag bijna een procent lager op 96,55 euro. Bron: ABM Financial News

