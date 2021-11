3i verkoopt pluk aandelen Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) 3i gooit 4,5 miljoen aandelen Basic-Fit in de verkoop. Dit blijkt maandag uit documenten ingezien door ABM Financial News. Het gaat om een versnelde boekprocedure die wordt begeleid door Rabobank en Kepler Cheuvreux. Ook ABN AMRO Oddo helpt mee. Vermoedelijk wordt het verkoopproces vandaag nog afgerond. Volgens de site van Basic-Fit bezit 3i 8,87 miljoen aandelen in de fitnessketen. Dat komt neer op een belang van 13,4 procent, uitgaande van 66 miljoen uitstaande aandelen Basic-Fit. Na de verkoop van deze pluk geldt er op het resterende belang van 3i een lock up van 90 dagen. Bron: ABM Financial News

