KPN plaatst duurzame obligatie

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft maandag met succes haar eerste Sustainability-Linked Obligatie uitgegeven voor een bedrag van 700 miljoen euro. Dit maakte het telecombedrijf nabeurs bekend.

De obligatielening heeft een looptijd van 12 jaar en een couponrente van 0,875 procent per jaar.

KPN verbindt de rente op deze obligatielening aan de doelstelling om eind 2030 de CO2-uitstoot in de totale keten met 30 procent te verminderen. Als het bedrijf hier niet tijdig in slaagt, kan dit leiden tot een couponverhoging van 0,375 procent voor de periode van 15 november 2031 tot de aflossingsdatum.

"Met deze obligatielening benadrukken we onze duurzaamheidsambities en dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Onze doelstelling om CO2-emissies in de hele keten te verminderen, koppelen we direct aan onze financieringsstrategie. Als we achterblijven, voelen we dat direct in onze portemonnee. Dat is een extra prikkel om te zorgen dat we in 2040 netto geen CO2-uitstoot in de gehele keten meer hebben", zei CFO Chris Figee van KPN in een toelichting.