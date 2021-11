Weinig beweging op lichtrood Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week terughoudend begonnen. Na een weinig spannende dag sloot de AEX maandag bijna 0,3 procent lager op 817,59 punten. Afgelopen week verliep positief voor de hoofdindex, met een winst op weekbasis van ruim een procent en een nieuwe all time high van dik 820 punten. Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet dat de aandelenmarkten nog steeds profiteren van een sterk kwartaalcijferseizoen. "Ondertussen heeft het merendeel van de ondernemingen kwartaalcijfers gerapporteerd. De trend blijft positief: ongeveer 60 (Europa) tot 80 (VS) procent van de rapportages overtreft de verwachtingen, met winststijgingen van 40 tot 50 procent", aldus de econoom, die ook ziet dat zo'n 70 procent van de ondernemingen zijn outlook heeft verhoogd. "Vooralsnog weten bedrijven goed om te gaan met de hogere kosten en/of ontwrichtingen in de aanvoerketens", aldus Aben. Dit wil niet zeggen dat de econoom "blind is voor de potentiële risico’s." Een daarvan is "een mogelijke inhaalbeweging in het rentebeleid die centrale banken op enig moment alsnog moeten maken omdat de inflatie al te hardnekkig blijft", aldus Aben. "Maar zover zijn we voorlopig nog niet." In deze tweede handelsweek van de maand november zal de focus liggen op mondiale inflatiecijfers, terwijl het cijferseizoen langzaam op zijn eind loopt. Maandag was nog een rustige handelsdag voor beleggers, met een lege macro-agenda. De belangrijkste macrodata deze week zijn inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die woensdag verschijnen, aldus Aben. Dinsdag wacht een voorproefje met de Amerikaanse producentenprijzen. "De verwachting is dat het [inflatie]beeld weinig verandert. Dit betekent een algemeen jaar-op-jaar-percentage van meer dan 5 procent. Geschoond voor energie- en voedselprijzen - de zogenoemde kerninflatie - zal opnieuw de drempel van 4 procent worden overschreden", is de voorspelling volgens Aben. De euro/dollar handelt maandag rond het slot op 1,1589. De WTI-olieprijs noteert een procent hoger op ruim 82 dollar. Stijgers en dalers In de AEX ging ArcelorMittal aan kop met een plus van bijna 3 procent. Signify won ook bijna 3 procent. Randstad, Ahold Delhaize en Heineken leverden ongeveer 1,5 procent in. In de AMX deed Galapagos goede zaken, met een plus van bijna 6 procent. Basic-Fit eindigde ruim een half procent in het groen na koersdoelverhogingen van KBC Securities en Morgan Stanley. OCI won dik een half procent na het afgeven van een kwartaalupdate, terwijl PostNL bijna 4 procent moest laten gaan na het openen van de boeken. ING vond de pakketvolumes bij PostNL tegenvallen. OCI kan volgens JPMorgan wel eens positief gaan verrassen dit lopende kwartaal. Heijmans, vorige week al een sterke stijger, won maandag nog eens dik 5,5 procent in de AScX. Accsys steeg 1,5 procent na het afsluiten van een nieuwe lening. SIf was met een verlies van ruim 4 procent de grootste daler. B&S verloor 3 procent, hoewel de cijfers volgens ING gezien de schaarste best redelijk waren. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaans beurzen hoger. De S&P 500 en Nasdaq stegen licht, ondanks een koersval bij Tesla. CEO Elon Musk verkoopt mogelijk een belang van 10 procent in zijn bedrijf om aan zijn belastingverplichtingen te kunnen voldoen. Bron: ABM Financial News

