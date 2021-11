Beursblik: Chinese staalexport onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese staalexport is in oktober nog eens met 9 procent op maandbasis gedaald. Dit zag analist Alan Spence van Jefferies. Inmiddels zit de Chinese staalexport op het laagste niveau dit jaar. En aangezien de staalprijzen harder daalden dan de prijzen voor ijzererts en kolen, stonden de marges ook onder druk volgens Spence. Handelaren bouwen hun voorraden ook in een hoger tempo dan gebruikelijk af. Overigens lag de export in oktober nog wel altijd 11 procent hoger dan in oktober 2020. Bron: ABM Financial News

