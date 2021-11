McAfee verkocht voor 26 dollar per aandeel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een groep investeerders onder leiding van Advent International koopt voor meer dan 14 miljard dollar computerbeveiliger McAfee. Per aandeel kunnen de huidige eigenaren van de ontwikkelaar van antivirussoftware 26,00 dollar tegemoet zien, in contanten. Daarmee betalen de investeerders een premie van circa 22,6 procent ten opzichte van de slotkoers op 4 november. Na die datum kwam de koers in beweging na geruchten in de media dat een overname op handen zou zijn. De transactie zal vermoedelijk in de eerste helft van 2022 worden afgerond, mits toezichthouders groen licht geven. De overname betekent ook dat McAfee van de beurs verdwijnt. Kwartaalcijfers In het derde kwartaal steeg de omzet van McAfee met 24 procent naar 491 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA steeg met 48 procent naar 234 miljoen dollar. De nettowinst kwam uit op 2,4 miljard dollar, maar dat is inclusief 2,25 miljard dollar aan boekwinst op de verkoop van de zakelijke tak. Bron: ABM Financial News

