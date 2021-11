Beursblik: iets minder winst voor ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft naar verwachting iets minder winst geboekt in het derde kwartaal, als gevolg van lagere rente- en andere baten, en ondanks hogere fee-inkomsten en lagere voorzieningen. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten die is ingezien door ABM Financial News. De netto rentebaten dalen vermoedelijk naar 1,30 miljard in het derde kwartaal, van 1,47 miljard euro een jaar eerder. De fee-inkomsten zouden intussen zijn gestegen van 359 miljoen euro naar 395 miljoen euro. De overige inkomsten daalden echter nog veel sterker. De voorzieningen voor oninbare leningen zouden zijn gedaald tot 145 miljoen euro, van 270 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst daalt van 301 miljoen naar 281 miljoen euro. Analist Giulia Miotto van Morgan Stanley denkt dat de tegenwind voor de rentebaten minder sterk wordt, omdat de afbouw van de zakenbank vertraagt en omdat de verhoogde boeterentes voor vervroegde aflossingen een plus opleveren. Belangrijk is ook de beweging van de swaprente. Die zorgt nu nog voor tegenwind en drukt de winst met zo'n 5 procent, terwijl dit bij een 25 basispunten hogere swaprente juist een positieve impact op de rentebaten zou hebben. JPMorgan verwacht dat de kapitaalbuffer van ABN AMRO harder zal dalen dan bij ING door de Basel 4 regels, maar toch nog in in 2023 op een iets hogere kapitaalbuffer zal uitkomen, iets ruimer boven de 14 procent dan ING. Daarmee kan ABN AMRO 18 procent van zijn marktkapitalisatie uitkeren tot en met 2023, tegen 12 procent voor ING. Voor 2021 gaat JPMorgan uit van 14 procent uitkering in dividend en aandeleninkopen als gemiddelde voor de Benelux-banken. ABN AMRO publiceert de cijfer woensdag voorbeurs. Het aandeel stond maandag 0,7 procent hoger op 12,93 euro. Bron: ABM Financial News

