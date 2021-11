Vlakke opening Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag vermoedelijk een weinig spannende opening tegemoet, nadat vrijdagavond nog nieuwe records werden genoteerd.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een halfuur voor de opening tot 0,2 procent in het groen.

Ongeveer 82 procent van de S&P 500-bedrijven die resultaten hebben gerapporteerd, hebben de winstverwachtingen van analisten overtroffen, zo blijkt uit gegevens van FactSet.

De cijfers hebben geholpen om de bezorgdheid weg te nemen dat de hoger dan verwachte inflatie de bedrijfswinsten zou kunnen schaden.

"Het is een heel goed cijferseizoen geweest, dus de markten blijven stijgen", aldus Altaf Kassam, hoofd beleggingsstrategie bij State Street Global Advisors in Europa. "Wat we zien is dat bedrijven erin slagen om de prijzen te verhogen en dat consumenten een deel van het tijdens de coronapandemie opgepotte geld weer uitgeven."

Op macro-economisch vlak is de agenda vandaag leeg. Beleggers hebben wel al oog voor het Amerikaanse inflatiecijfer dat woensdag gepubliceerd zal worden. Vermoedelijk stijgt de inflatie naar het hoogste punt in drie decennia. Daaraan zijn verstoringen in de aanvoerketen en hogere energieprijzen met name debet.

"Inflatie is op dit moment de grootste tegenwind", aldus Dana D'Auria, co-chief investment officer bij Envestnet. "Er is op dit moment een kloof tussen sommige verwachtingen die we hebben over de inflatie en wat de consumenten in de praktijk voelen."

Beleggers kunnen vandaag wel reageren op het akkoord in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigde over het infrastructuurinvesteringsplan van president Joe Biden ter waarde van 1 biljoen dollar.

Olie werd maandag duurder. Een december-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 81,78 dollar, terwijl een januari-future Brent 0,5 procent duurder werd op 83,17 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1568.

Bedrijfsnieuws

Beleggers zullen maandag extra aandacht hebben voor het aandeel Tesla. CEO Elon Musk vroeg dit weekend op Twitter of hij 10 procent van zijn belang in Tesla zal verkopen. Musk heeft geld nodig om zijn belastingen te kunnen betalen, en omdat hij geen salaris ontvangt maar alleen aandelen is een verkoop wellicht zelfs noodzaak. Een meerderheid van de deelnemers aan de poll van Musk stemde voor de verkoop. Het aandeel lijkt 4,5 procent lager te openen.

Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal minder winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, omdat het bedrijf van Warren Buffett minder rendement behaalde uit zijn brede portefeuille aan investeringen. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsvehikel.

McAfee Corp steeg vrijdag zo'n 25 procent op Wall Street, nadat The Wall Street Journal meldde dat private equity firma Advent International Corp dicht bij een overname is van de maker van beveiligingssoftware.

Nabeurs vanavond komen AMC Entertainment en Paypal nog met cijfers.

Slotstanden

De S&P 500 won vrijdag 0,4 procent op 4.697,53 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent tot 36.327,95 punten en de Nasdaq eindigde 0,2 procent in de plus op 15.971,59 punten.