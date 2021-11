Correctie: Philips koopt diagnosespecialist Cardiologs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips neemt het Franse technologiebedrijf Cardiologs over. Dat meldde het Amsterdamse medische technologiebedrijf maandag, zonder financiële details te vermelden. Cardiologs, gevestigd in Parijs, probeert hartdiagnoses te verbeteren met behulp van kunstmatige intelligentie en cloudtechnologie. Het bedrijf beschikt over meer dan 20 miljoen hartfilmpjes en telt circa 70 medewerkers. De overname sluit goed op aan op de bestaande hartzorgtechnologieën van Philips. De technologie versnelt rapportages, vermindert fouten en stelt klinisch personeel in staat om sneller en efficiënter te werken. De transactie zal naar verwachting binnen enkele maanden worden afgerond. Correctie: om de naam van de acquisitie goed weer te geven. Bron: ABM Financial News

