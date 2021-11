Aurora Cannabis neemt belang in Nederlandse Growery Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aurora Cannabis heeft via een dochterbedrijf een aanzienlijk belang in het Nederlandse Growery verworven. Dit liet het Canadese cannabisbedrijf maandagmiddag weten zonder financiële details te vermelden. Aurora zal aan Growery een lening verstrekken zodat het bedrijf verder kan met zijn lanceringsplannen. "Wij zijn volop bezig met de ontwikkeling van één van de eerste legale cannabis kwekerijen voor de recreationele markt in Europa", schrijft Growery op zijn Nederlandse website. Er zijn maar een paar partijen die een licentie hebben gekregen voor het Controlled Cannabis Supply Chain Experiment, en Growery is er daar één van. Aurora verwacht dat Nederland na Canada de grootste gereguleerde recreatieve cannabismarkt van de wereld wordt. Bron: ABM Financial News

