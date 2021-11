Europese beurzen vlak rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag vlak, na een recordslot op Wall Street vrijdag na een sterker dan verwacht Amerikaanse banenrapport.

De brede STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur nagenoeg vlak procent op 483,34 punten. De Duitse DAX daalde 0,1 procent naar 16.032,89 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,2 procent tot 7.054,33 punten. De Britse FTSE noteerde vrijwel vlak op 7.303 punten.

Er is geen economisch nieuws. Woensdag zullen Amerikaanse inflatiecijfers waarschijnlijk een verdere verhitting van de economie laten zien in oktober. De inflatie loopt hard op, doordat er overal tekorten van zijn nu de vraag na de coronacrisis opeens weer sterk stijgt.

Het rendement op Amerikaanse staatsleningen blijft onder 1,50 procent, in afwachting van de snelheid waarmee de Federal Reserve het monetaire beleid gaat verkrappen. Nicholas Farr van Capital Economics denkt dat de Fed veel verder zal gaan met renteverhogingen dan de swapmarkten nu inprijzen.

Olie werd maandag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 82,42 dollar, terwijl voor een december-future Brent 83,70 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1561 ongewijzigd sinds maandagochtend. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1565.



Bedrijfsnieuws

Banken zoals BNP Paribas en Banco Santander stonden in de plus.

Siemens was een uitschieter met een plus van 5 procen in Hamburg. Windturbinebedrijf Siemens Gamesa won zelfs 9 procent in Madrid. Ook liftenfabrikant Kone, Schneider Electric en Air Liquide waren in trek.

Internetbedrijven Prosus en betaalbedrijf Adyen behoorden tot de verliezers, net als het modesegment: kledingbedrijf Inditex, sportschoenenmaker Adidas en brillenfabrikant EssilorLuxottica zien hun koersen dalen.

Bouygues was de grote daler in Parijs.

Ook Henkel, maker van wasmiddelen en lijmen, moest een stevige veer laten met een verlies van 6 procent.

BHP Billiton gaat zijn controlerende belang in twee metallurgische kolenmijnen verkopen aan Stanmore Resources, in het kader van de decarbonisatie van de sector.



De Schotse verzekeraar Abrdn is in gesprek over een overname van Interactive Investor, meldden de bedrijven zaterdag.

Postbedrijven leveren maandag in, na een tegenvaller bij PostNL. PostNL verliest 3,7 procent en Bpost 2,7 procent. Bpost opent dinsdag de boeken.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag vermoedelijk een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag hoger. De S&P 500 won 0,4 procent op 4.697,53 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent tot 36.327,95 punten en de Nasdaq eindigde 0,2 procent in de plus op 15.971,59 punten.