Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor ING verhoogd van 14,00 naar 15,30 euro met een herhaling van het koopadvies, na de recente kwartaalcijfers van de Nederlandse bank. De analisten verhogen hun taxaties voor de winst per aandeel ING tot 8 procent, op basis van hogere verwachtingen voor de kernomzet, lagere verliezen op oninbare leningen en grotere aandeleninkopen. ING blijft de aantrekkelijkste bank in de Benelux, vindt UBS. Met name de opgelopen swaprentes zullen de rentebaten laten herstellen en groeien op de langere termijn. Met sterke groei van de fee-inkomsten ziet UBS weer een geleidelijke groeiversnelling voor de bank in het verschiet vanaf 2023 en daarna. Dit is cruciaal voor de winstgevendheid. Het aandeel is relatief hoog gewaardeerd ten opzichte van de winst, historisch gezien, maar dat komt door de aanzienlijke hoeveelheid overtollig kapitaal dat de bank heeft. Na aanpassing hiervoor is de koerswinstverhouding in lijn met de historie. ING noteerde maandag nipt hoger op 13,33 euro. Bron: ABM Financial News

