Mittal en Shell beperken verlies AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan, hoewel de bedrijven die voorbeurs met cijfers kwamen, een veer moeten laten. Richting de klok van 11 uur noteerde de AEX 0,1 procent lager op 818,82 punten. Er worden nog bijna dagelijks records gebroken op de beurs, zoals afgelopen vrijdag op Wall Street. Inmiddels steeg de S&P 500 index al zeven dagen op rij en gaan Europese aandelen al vijf weken op rij hoger. "Vooralsnog lijkt er voor aandelenbeleggers weinig aan de hand", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Wiersma wees nog op de Chinese exportcijfers van zondag. Die waren sterker dan verwacht. "Op basis van deze cijfers is het niet te verwachten dat de Chinese overheid op korte termijn met extra stimuleringsmaatregelen zal komen om de economie nog een extra zetje te geven." Olie wordt maandag 1,5 procent duurder en de euro/dollar handelt op 1,1568. Stijgers en dalers In de AEX gaan ArcelorMittal en Royal Dutch Shell aan kop met winsten van 2,3 en 1,3 procent. Signify wint 1,8 procent. Daarentegen leveren Prosus en Unibail-Rodamco-Westfield 1,3 en 2,5 procent in. Op de tweede lijn gaat Galapagos aan de leiding met een koerswinst van 4,2 procent. Basic-Fit kreeg vanochtend stevige koersdoelverhogingen van KBC Securities en Morgan Stanley. Het aandeel wint 3,5 procent. OCI is na het afgeven van een kwartaalupdate volatiel, maar noteert inmiddels 0,2 procent hoger. PostNL moet 3,6 procent laten gaan na cijfers. ING vond de pakketvolumes bij PostNL tegenvallen. OCI kan volgens JPMorgan wel eens positief gaan verrassen dit lopende kwartaal. Eurocommercial Properties daalt zelfs 4,4 procent. Bij de smallcaps gaat Heijmans 2,3 procent hoger en wint Accsys 1,5 procent na het afsluiten van een nieuwe lening. B&S daalt na een kwartaalupdate 3,4 procent, hoewel de cijfers volgens ING gezien de schaarste best redelijk waren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.