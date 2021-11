Degroof Petercam haalt Ahold Delhaize van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het aandeel Ahold Delhaize van de kooplijst gehaald, in aanloop naar de nieuwe kwartaalcijfers. Dit bleek maandag uit een rapport van Fernand de Boer. De Amerikaanse supermarktverkopen hebben verrast, door de hoge inflatie en omdat Ahold beter dan verwacht de hogere omzet tijdens de coronacrisis weet vast te houden, ondanks dat de horeca weer is opengegaan. De Europese markt staat echter juist onder druk, omdat de prijzen van voedingsmiddelen hier niet stijgen, terwijl de kosten wel toenemen. Daarom voorzier De Boer duidelijke margedruk in deze regio. "We verwachten een beperkte winstgroei in de komende jaren", aldus de analist. Degroof Petercam voorziet daarom dat Ahold Delhaize bij de komende kwartaalcijfers de outlook niet zal verhogen. Wel is er ruimte voor de aankondiging van een aandeleninkoop van 1 miljard euro. De aandacht zal uitgaan naar de impact van de hogere inflatie, denkt de analist, die een koersdoel van 30,20 euro hanteert. Het aandeel Ahold Delhaize noteert maandag 0,5 procent lager op 28,45 euro. Bron: ABM Financial News

