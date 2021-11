Beursblik: cijfers B&S Group redelijk gezien schaarste Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) De update van B&S Group over het derde kwartaal vanmorgen was solide. Dit stelt analist Tijs Hollestelle van ING. De omzet in het derde kwartaal bedroeg 464 miljoen euro. Dit is bijna 3 procent meer dan ING had voorzien, ondanks de problemen in de aanvoerketen bij Liquor, Beauty en Personal Care. Vooral de slechte beschikbaarheid van containers, en hoge prijzen, belemmerden de omzet. Het belangrijkste is dat de doelstelling voor de EBITDA-marge van 6 procent in 2021 bleef staan, volgens analist Hollestelle. Bij navraag bij de directie maandagochtend bleek de brutomarge bij Liquor min of meer gelijk aan die in de eerste helft van het jaar, zodat ook in de tweede helft van het jaar deze marge beter zal zijn dan een jaar eerder. De marges op de parfums was weer op het pre-coronaniveau, wat volgens Hollestelle rond de 20 tot 25 procent was. De luchthavenwinkels doen het goed en kunnen in de tweede helft van het jaar mogelijk al quitte draaien, denkt de analist. ING heeft een koopadvies en een koersdoel van 11,10 euro. Het aandeel noteerde maandag 2,3 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.