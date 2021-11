KBC Securities verhoogt koersdoel Basic-Fit flink Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor Basic-Fit flink verhoogd van 40,00 naar 52,00 euro met een herhaling van het koopadvies. De koersdoelverhoging is een reactie op de nieuwe groeidoelen die de fitnessketen vorige week presenteerde. Jaarlijks wil Basic-Fit 200 tot 300 nieuwe clubs openen. Zo moet het in 2023 op 3.000 tot zelfs 3.500 clubs zitten. Analist Ruben Devos denkt dat Basic-Fit ambitieuze, maar haalbare doelen heeft gesteld. Wel waarschuwt hij voor meer concurrentie en beperkte beschikbaarheid van vastgoed. Het aandeel Basic-Fit stijgt maandag 3,4 procent naar 48,10 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.