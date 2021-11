'Pakketvolumes PostNL vallen tegen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van PostNL waren geen grote verrassing met een genormaliseerde EBIT van 23 miljoen euro, maar de pakketdivisie stelde wel teleur. Dit vindt analist Marc Zwartsenburg van ING. De 23 miljoen euro was een miljoen euro minder dan de consensus had voorzien. Maar bij de pakketdivisie was gerekend op een genormaliseerde EBIT van 39 miljoen euro en dit werd met 27 miljoen euro een tegenvaller van 12 miljoen euro. De aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere wet- en regelgeving in China hadden in het derde kwartaal een sterkere tijdelijke negatieve impact op de internationale volumes dan voorzien, aldus PostNL. Maar volgens ING vielen ook de volumes in de Benelux tegen. Daarentegen presteerde het postsegment afgelopen kwartaal juist beter dan verwacht. Er was zelfs een kleine volumegroei, terwijl analisten hadden gerekend op een afname met 5 procent. PostNL herhaalde maandag de outlook voor 2021, maar ING denkt dat het postbedrijf toch eerder aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen. PostNL rekent op een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 280 tot 310 miljoen euro en een vrije kasstroom van 250 tot 280 miljoen euro in 2021. Na negen maanden lag de genormaliseerde EBIT reeds op 216 miljoen euro en bedraagt de vrije kasstroom 223 miljoen euro. ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,80 euro. Het aandeel daalt maandag 2,0 procent naar 3,89 euro. Bron: ABM Financial News

