Activist Third Point meldt belang in Richemont - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Third Point van de activistische belegger Daniel Loeb heeft een significant belang in de Zwitserse producent van luxegoederen Richemont opgebouwd. Dit meldde website misstweed.com zondag. Third Point zou naar verluidt druk uitoefenen op het bestuur van Richemont om maatregelen door te voeren die de aandelenkoers moeten aanjagen. Overigens sloot het aandeel Richemont vrijdag op de Zwitserse beurs met een stijging van meer dan 3 procent nog op de hoogste stand ooit. Richemont is onder meer bekend van de horlogemerken Cartier, Piaget en Panerai. Het in New York gevestigde Third Point heeft ook een belang in Royal Dutch Shell genomen en de activistische belegger drong eind vorige maand aan op een splitsing van het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern. Waar Miss Tweed de informatie over Richemont vandaan heeft, werd niet gemeld. Bron: ABM Financial News

