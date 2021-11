Beursblik: OCI kan positief verrassen in vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cijfers van OCI over het derde kwartaal waren zoals verwacht sterk, dankzij een gunstig prijsklimaat in alle segmenten in combinatie met de relatief lage kosten, vooral bij de stikstofactiviteiten, en het vierde kwartaal kan hierdoor positief verrassen. Dit stelde JPMorgan in een rapport. Het EBITDA-resultaat van de kunstmestfabrikant steeg afgelopen kwartaal met 161 procent op jaarbasis tot 501 miljoen dollar, wat 11 procent hoger was dan JPMorgan had verwacht. Voor het vierde kwartaal voorziet het bedrijf een aanzienlijk hogere EBITDA, dankzij significant hogere verkoopprijzen, wat volgens de analisten kan betekenen dat dit nog beter kan uitvallen dan zij nu al voorzien. Omdat JPMorgan al 17 procent hoger zit dan de consensusverwachting, verwachten de analisten dat de consensus aanzienlijk omhoog zal gaan. Na de verlaging van de schuld kan OCI kapitaal terug laten vloeien naar aandeelhouders vanaf 2022, met de aankondiging van een eerste halfjaardividend in februari, te betalen in april. JPMorgan heeft een Neutraal advies op OCI met een koersdoel van 25,00 euro. Maandag steeg het aandeel 2,2 procent naar 24,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.