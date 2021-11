Stevig verlies voor Softbank Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) SoftBank heeft in het afgelopen halfjaar zijn winst zien verdampen, waarbij het afgelopen kwartaal zelfs verlieslatend was. Dit bleek maandagochtend uit de cijfers van de Japanse investeerder. De nettowinst toewijsbaar aan het moederbedrijf daalde afgelopen halfjaar met 81 procent tot 364 miljard yen, omgerekend ongeveer 2,75 miljard euro. In het afgelopen kwartaal was er echter een verlies van 398 miljard yen, oftewel een verlies van 3 miljard euro, voor het Japanse conglomeraat. Vooral een stevig verlies voor het Zuid-Koreaanse e-commercebedrijf Coupang brak Softbank op. Het gaat om het eerste kwartaalverlies van Softbank sinds de eerste drie maanden van 2020, toen de groep een verlies van omgerekend bijna 8 miljard euro bekend maakte. Softbank heeft flink te lijden onder de steeds scherpere regels die Beijing invoert voor grote techbedrijven. Daardoor staan de waarderingen van de Chinese belangen van Softbank onder druk. Bron: ABM Financial News

