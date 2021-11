AEX start handelsweek vermoedelijk afwachtend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een vrij neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog dik een procent hoger naar 819,72 punten, met als aanjagers de halfgeleiders ASML en ASMI en betaalbedrijf Adyen.

Ook op Wall Street bleef het geld afgelopen week richting aandelen stromen, ondanks de aankondiging woensdag door de Federal Reserve van een afbouw van het opkoopprogramma van obligaties en het vooruitzicht van minimaal één renteverhoging in de VS volgend jaar.

Beleggers kregen vrijdag onder meer een duwtje in de rug na de publicatie van een sterk Amerikaans banenrapport. In oktober kwamen er 531.000 banen bij, waar was gerekend op 450.000. Een maand eerder viel het banenrapport juist nog erg tegen. "Het rapport ziet er heel netjes en beter dan verwacht uit, met over de hele linie groei in alle sectoren", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Het is duidelijk dat de Amerikaanse economie er erg goed voor staat", oordeelde ook marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Het sterke banenrapport lijkt de afbouw van de monetaire verruiming door de Fed te rechtvaardigen, voegde hij er aan toe.

Naast het banenrapport kregen beleggers ook positief nieuws van Pfizer. De farmaceut meldde vrijdag dat zijn Covid-medicijn het risico op hospitalisering sterk reduceert, waardoor bedrijven die afhankelijk zijn van mobiliteit, zoals de luchtvaartmaatschappijen United Airlines en American Airlines, maar ook cruisemaatschappijen, waaronder Carnival en Royal Caribbean, koerssprongen maakten.

Pfizer zelf klom 11 procent, terwijl concurrenten juist werden afgestraft op het nieuws. Zo verloor farmaciegigant Merck maar liefst 10 procent van zijn beurswaarde.

Alle drie de hoofdindices sloten vrijdagavond in New York op de hoogste stand ooit. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, won 0,4 procent en zette daarmee een winstreeks van 7 handelsdagen neer.

De beurzen in New York werden de afgelopen weken met name geïnspireerd door meevallende kwartaalcijfers. Nu bijna 90 procent van de bedrijven in de S&P 500 hun resultaten heeft gepubliceerd, blijkt zo'n 82 procent van de winstcijfers beter dan analisten hadden verwacht.

Dit weekend werd daarnaast bekend dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden na lang onderhandelen instemde met het infrastructuurinvesteringsplan van president Joe Biden. Er werd met 228 tegen 206 voor de plannen gestemd, inclusief 13 Republikeinen. Zes progressieve Democraten stemden tegen.

De regering van Joe Biden zal zo'n 1 biljoen dollar uitgeven aan onder meer het verbeteren van (spoor)wegen en bruggen, het elektriciteitsnetwerk, de bouw van oplaadpalen en de uitbreiding van breedbandinternet in de VS.

Azië en olie

De Aziatische beurzen noteren overwegend lager, maar binnen een bandbreedte van een half procent ten opzichte van het slot van vrijdag.

Dit weekend bleek dat de Chinese export in oktober op jaarbasis met 27,1 procent is gestegen. Analisten gepolst door persbureau Reuters rekenden in doorsnee op een stijging van 24,5 procent.

In Azië koerst de Amerikaanse olie-future vanochtend ruim een procent hoger. De olieprijs zat vrijdag na een aantal dagen van dalingen al flink in de lift. De future op een vat West Texas Intermediate werd vrijdagavond ruim 3 procent duurder op 81,27 dollar per vat. Op weekbasis verloor WTI evenwel bijna 3 procent.

De macro-economische agenda is traditioneel op maandag karig gevuld. Op het bedrijfsvlak hebben beleggers in de VS vandaag oog voor de rapportages van onder meer PayPal en AMC.

Bedrijfsnieuws

De omzet van PostNL daalde afgelopen kwartaal op jaarbasis van 742 miljoen naar 729 miljoen euro en de genormaliseerde EBIT ging van 36 naar 23 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gingen juist uit van een kleine omzetstijging tot 752 miljoen met een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 24 miljoen euro. PostNL herhaalde de outlook voor 2021.

OCI zag in het derde kwartaal van dit jaar de omzetgroei versnellen ten opzichte van een kwartaal eerder, terwijl ook het resultaat fors hoger uitviel. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) verbeterde met 161 procent tot 501 miljoen dollar. OCI is positief gestemd voor de komende kwartalen.

B&S Group boekte in het derde kwartaal van 2021 vrijwel evenveel omzet als een jaar eerder, omdat de omzetdaling uit sterke drank werd goedgemaakt door groei bij de onderdelen Beauty, Food en vooral Retail. B&S herhaalde de eerder afgegeven outlook.

Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor Basic-Fit van 44,00 naar 55,00 euro met een herhaling van het Overwogen advies. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Fastned met een euro naar 90,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,4 procent op 4.697,53 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent tot 36.327,95 punten en de Nasdaq eindigde 0,2 procent in de plus op 15.971,59 punten.