Beursblik: Berenberg zet koersdoel Fastned tikje lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Fastned verlaagd van 91,00 naar 90,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Het aandeel heeft de afgelopen maanden weinig bewogen, terwijl beleggers wachten op een snelle en aanhoudende groei van het aantal snellaadstations voor elektrische auto's. Volgens de analisten is het bedrijf met succes op stoom gebracht en loopt het voor op veel concurrenten, om meer laadstations te bouwen en kostenefficiënt mee te dingen in meer aanbestedingen. Tegelijkertijd blijft de strategie om groot en schaalbaar snellaadstations te bouwen voorlopig een uitdaging om uit te voeren. Daarbij voorziet Berenberg een groter terugkerend verlies in 2021 en 2022, door vertraagde terugkeer van het verkeer van passagiersauto's bij de locaties van FastNed naar het niveau van voor de coronacrisis. De analisten zijn echter tevreden dat de operationele kosten onder controle blijven, terwijl er sneller nieuwe stations opengaan. Voor 2029 verwacht Berenberg 550 snellaadstations voor Fastned. Het iets verlaagde koersdoel biedt nog altijd een opwaarts potentieel van 69 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.