Kwartaalomzet B&S Group stabiel

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in het derde kwartaal van 2021 vrijwel evenveel omzet geboekt als een jaar eerder, omdat de omzetdaling uit sterke drank werd goedgemaakt door groei bij de onderdelen Beauty, Food en vooral Retail. Dat bleek maandag uit cijfers.

"Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven in Europa, ervaren onze onderdelen Liquor en Personal Care herstel in Europa, hoewel de omzetgroei beperkt wordt door tekorten aan containers en productschaarste", zei CEO Tako de Haan.

"Het herstel van de verkoop aan reizigers in het derde kwartaal is bemoedigend en we kijken positief naar de toekomst, met de uitbreiding van onze winkelportefeuille en geografische voetafdruk."

De omzet daalde afgelopen kwartaal met 0,2 procent tot 463 miljoen euro. Autonoom was de kromp 0,6 procent.

B&S voegde recent NAIF Natural Skincare en CTZN cosmetica toe aan zijn merkenportefeuille bij in het Beauty-segment. In dat segment steeg de omzet met 3 procent tot 152,4 miljoen euro, waardoor dit nu de grootste divisie is. De hogere marges die tijdens de pandemie werden behaald, doordat er meer parfums online werden verkocht aan particulieren, zijn weer teruggezakt naar de niveaus voor pandemie, zoals al was aangekondigd.

Bij Liquors daalde de omzet in het derde kwartaal met 8,5 procent tot 141,4 miljoen euro. Ondanks de impact van Brexit was er hier in Europa wel groei, door de focus op selecte EU-landen. Buiten Europa werd de omzet geraakt door focus op hogere marges.

Personal Care zag de omzet 2 procent krimpen, Food en Health groeiden met 6 en 3,5 procent. Bij het kleine segment Retail steeg de omzet met 57 procent naar 15,1 miljoen euro. Het gaat hier vooral om winkels op vliegvelden.

Outlook

B&S verwacht een versnelling van de resultaten bij Liquors, Beauty en Personal Care in het vierde kwartaal, dat meestal het sterkste is. Food en Health zullen het niet beter doen dan in het derde kwartaal, omdat de bevoorrading van het leger in Afghanistan niet meer doorgaat na de terugtrekking uit dat land. Bij Retail zal de groeitrend wel aanhouden.

B&S verwacht zijn doel voor de EBITDA-marge te halen dit jaar. Het bedrijf mikt op een EBITDA-marge van meer dan 6 procent. In de daaropvolgende twee jaar zal de marge jaarlijks met 25 basispunten stijgen, is de doelstelling. Tussen 2021 en 2023 dient de omzet jaarlijks met 7,5 procent autonoom te groeien, zo meldde B&S medio april tijdens een beleggersdag al, plus 7,5 procent per jaar door overnames.