OCI voert omzet en resultaten verder op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzetgroei van het eerste kwartaal versneld, terwijl ook de winst fors hoger uitviel. Dat maakte de producent van kunstmest, melamine en methanol met een notering in Amsterdam maandag bekend. De omzet verdubbelde ruim tot 1,5 miljard dollar. Over de eerste 9 maanden van het jaar steeg de omzet met 69 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) verbeterde met 161 procent tot 501 miljoen dollar in het derde kwartaal, "ondanks drie grote turnarounds bij de faciliteiten in de VS en Egypte". De aangepaste nettowinst bedroeg 56 miljoen dollar, tegen een verlies van 67 miljoen dollar een jaar eerder. Alle drie de kwartalen in 2021 waren tot nog toe winstgevend. Voor het lopende vierde kwartaal rekent OCI op een nog verdere stijging van de aangepaste EBITDA ten opzichte van het derde kwartaal. Topman Ahmed El-Hoshy is dan ook positief gestemd over het lopende kwartaal en de eerste helft van 2022. Zo is de vraag "robuust" en zijn de voorraden stikstof in de VS laag. De schuldratio bedroeg eind september 1,7 en zal naar verwachting aan het einde van het jaar onder de 1,3 liggen. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 rekent OCI zelfs op een schuldratio van minder dan 1,0. OCI wil in februari het eerste halfjaarlijkse dividend aankondigen, dat in april zal worden uitgekeerd. Bron: ABM Financial News

