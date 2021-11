Veel inflatiecijfers in wat rustigere week

(ABM FN-Dow Jones) De eerste week van november verliep positief voor het Damrak, met een winst op weekbasis van ruim een procent en een nieuwe all time high van dik 820 punten.

In de tweede handelsweek van de maand zal de focus liggen op mondiale inflatiecijfers, terwijl het cijferseizoen langzaam op zijn eind loopt. Maandag is nog een rustige handelsdag voor beleggers, met een lege macro-agenda.

Dinsdag staat er een Duitse handelsbalans op het programma, het Verenigd Koninkrijk publiceert donderdag gegevens over de import en export.

Verder staat en dinsdag de Duitse ZEW-index gepland voor het economische sentiment, net als het Amerikaanse ondernemersvertrouwen in de kleine en middelgrote ondernemingen.

Dinsdag volgen ook de Amerikaanse producentenprijzen. Woensdag staat de Chinese consumenten- en producentenprijzen geagendeerd.

Ook op woensdag staan inflatiecijfers uit Duitsland en de Verenigde Staten geprogrammeerd. Vrijdag zal Frankrijk haar evolutie van de consumentenprijzen online zetten.

De inflatiegegevens zijn belangrijk voor het beleid van centraal bankiers. Vorige week kondigde de Amerikaanse Federal Reserve aan deze maand nog te starten met tapering, oftewel de afbouw van het inkoopprogramma van schuldpapier. De Europese Centrale Bank liet een week eerder verstaan zo ver nog niet te zitten. De Bank of England verraste vorige week door het beleid onverwacht te handhaven.

"De Federal Reserve rekent erop dat de inflatie in het tweede en derde kwartaal van volgend jaar scherp zal afnemen, maar we zijn voorzichtig omdat de personeelstekorten, productieverstoringen en problemen in de aanvoerketen tot ver in 2022 aan kunnen houden en in een sterk groeiklimaat, kan de inflatie dus langer hoog blijven", aldus economen van ING. "Het zou geen verrassing zijn als de Fed sneller zijn QE afbouwt en we blijven rekening houden met twee renteverhogingen in de tweede helft van volgend jaar", aldus ING.



We komen volgende week ook wat te weten in verband met de industriële productie in verschillende landen. Woensdag geven Nederland, Frankrijk en België inzage in de productie, het Verenigd Koninkrijk doet dat donderdag en de hele eurozone op vrijdag.

Verder zijn er woensdag nog de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, een dag eerder dan normaal wegens veteranendag in de Verenigde Staten op donderdag, al blijft de beurs dan open.

Donderdag volgt nog een Brits groeicijfer en wordt het maandrapport van oliekartel OPEC gepubliceerd. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgt vrijdag, net als vacaturecijfers uit de VS.



Bedrijfsagenda

Het cijferseizoen is over zijn hoogtepunt maar in Amsterdam openen komende week nog aardig wat bedrijven de boeken. Maandag is het de beurt aan PostNL, OCI en B&S Group.

Dinsdag volgen IMCD en Hunter Douglas. Euronext houdt dinsdag zijn beleggersdag en zal daar de strategische plannen voor de komende jaren onthullen.

Woensdag komen Aedifica, ABN AMRO en Ahold Delhaize met cijfers en donderdag staan de schijnwerpers op de resultaten van ArcelorMittal, SBM Offshore, Aegon en Alfen. Shell noteert dezelfde dag ex-dividend en Fastned houdt een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

De week wordt vrijdag afgesloten met de resultaten van Aperam, Vopak en Boskalis, terwijl Ajax zijn jaarvergadering houdt.

In het buitenland zijn er maandag cijfers van AMC Entertainment en PayPal. Dinsdag openen BioNTech en DoorDash de boeken.

Woensdag zijn er dan weer resultaten van Beyond Meat en Disney. Donderdag verleggen we de aandacht richting Delivery Hero en Siemens. Vrijdag sluiten we de week af met AstraZeneca.