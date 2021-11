Lagere winst Berkshire Hathaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal minder winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder omdat het bedrijf van Warren Buffett minder rendement behaalde uit zijn brede portefeuille aan investeringen. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het concern. In de periode daalde de nettowinst van 30,14 miljard tot 10,34 miljard dollar, of 6.882 dollar per Class A aandeel. In het derde kwartaal kwamen de investeringswinsten uit op 3,88 miljard dollar, tegenover bijna 25 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst verbeterde wel in het derde kwartaal, van 5,5 miljard naar bijna 6,5 miljard dollar. De operationele winst per aandeel van 2,87 dollar was echter minder dan de 2,93 dollar waar de markt gemiddeld op rekende. Verder had Berkshire Hathaway aan het eind van het derde kwartaal ruim 149 miljard dollar in kas, tegenover 144 miljard dollar aan het eind van het tweede kwartaal. In de periode juli tot en met september kocht het voor 7,6 miljard dollar aan eigen aandelen terug. Voor de eerste negen maanden van 2021 kwam het totaal daarmee uit op 20,2 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

