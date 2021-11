Chinese export stijgt harder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De export van Chinese goederen is in oktober harder gestegen dan verwacht. Dit bleek zondag uit data van de Chinese overheid. De export in China steeg met 27,1 procent op jaarbasis, waar de markt rekende op een stijging met 22,6 procent. In september steeg de Chinese export nog met 28,1 procent. Ook de import van goederen China in nam in oktober toe, met 20,6 procent, na een stijging met 17,6 procent in september. Hier voorspelden economen vooraf een importstijging van 27,5 procent. Het Chinese handelsoverschot kwam in oktober uit op omgerekend 84,54 miljard dollar, het hoogste niveau ooit. In september kwam het overschot nog uit op 66,76 miljard dollar en de markt rekende voor oktober op een daling tot 62,74 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

