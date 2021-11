BHP dichtbij deal over verkoop meerderheidsbelang kolenmijnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BHP Group is dicht bij een deal om zijn meerderheidsbelang in twee metallurgische kolenmijnen te verkopen aan de Australische mijnbouwer Stanmore Resources voor ongeveer 1,25 miljard dollar. Dit meldden ingewijden zaterdag aan The Wall Street Journal. De deal zou in de komende dagen kunnen worden aangekondigd, ervan uitgaande dat de besprekingen in de tussentijd niet worden afgebroken, aldus de bronnen. BHP verkoopt een belang van 80 procent in BHP Mitsui Coal, of BMC, dat de kolenmijnen South Walker Creek en Poitrel exploiteert in het Australische Queensland. Het Japanse Mitsui bezit het resterende belang. De mijnen produceren metallurgische kolen, een belangrijk ingrediënt bij de productie van staal. BHP zette de mijnen ruim een jaar geleden in de etalage. Bron: ABM Financial News

