Eindelijk groen licht voor infrastructuurplannen Biden

(ABM FN-Dow Jones) Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft voor de infrastructuurplannen van Joe Biden gestemd, die de wet nu kan ondertekenen voor uitvoering. Dit werd zaterdagochtend bekend.

De regering van Joe Biden wil zo'n 1 biljoen dollar uitgeven aan het verbeteren van (spoor)wegen en bruggen, het elektriciteitsnetwerk, de bouw van oplaadpalen en de uitbreiding van breedbandinternet in de VS, en verlengt een aantal bestaande federale infrastructuurprogramma's voor de komende vijf jaar.

Afgelopen zomer ging de Amerikaanse Senaat al akkoord, waarna de wet terugging naar het Huis, waar de Democraten de meerderheid hebben. Daar was er vooral gesteggel tussen de Democraten onderling. Uiteindelijk lukte het de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, om de wet vrijdagavond tot stemming te brengen.

Er werd met 228 tegen 206 voor de plannen gestemd, inclusief 13 Republikeinen. Zes progressieve Democraten stemden tegen.

De goedkeuring van de plannen is belangrijk voor Biden, die onder druk staat in eigen land, vooral nadat de Democraten afgelopen week de verkiezingen om het gouveneurschap in de staat Virginia verloren.

Onderdeel van het Build Back Better Act van Biden is ook een plan om de klimaatproblemen aan te pakken en meer sociale zekerheid te geven aan Amerikanen, en mikt op een hogere belasting voor de meest welvarenden in de VS.

Over die plannen wilde een aantal progressieve Democraten in het Huis vrijdag ook stemmen, maar dat ging niet door, want meer gematigde Democraten willen langer de tijd om de plannen te bestuderen. Als het Huis eenmaal over deze sociale zekerheidsplannen heeft gestemd, zal daarna ook de Senaat zich erover moeten buigen.